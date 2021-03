“Ho denunciato Elisabetta Gregoraci” Dopo quello che è successo in tv | il vip passa ai tribunali

Leggi su tuttivip

(Di lunedì 15 marzo 2021) Sebbene siato un po’ di tempo dai giorni in cuifrequentava i divani della casa del Grande Fratello Vip, sono impossibili da dimenticare gli attacchi che la ex signora Briatore ha subito quando era una concorrente ancora in gara del reality show targato mediaset. A farsi carico degli attacchi ostili è stato spesso il suo ex, Mino Magli. A detta di Magli, infatti, la relazione con il noto imprenditore era basata su una considerazione ludica dei sentimenti provati. Magli ha continuato a inveire contro, sostenendo che stesse con Flavio Briatore soltanto per una questione strettamente finanziaria. La showgirl, una volta liberatasi del peso del Grande Fratello Vip, non ha tergiversato. Una volta fuori dalle mura del reality ha repentinamente ...