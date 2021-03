Highlights Treviso-Fortitudo Bologna 84-78 | Basket Serie A1 2020 2021 VIDEO

Leggi su sportface

(Di lunedì 15 marzo 2021) Glidiche sconfigge laper 84-78 nel match valido per la ventiduesima giornata del campionato diA1. Con un gran quarto quarto i veneti superano nel posticipo la Effe. Buona prestazione di Vildera con 16 punti, mentre non bastano agli ospiti i 21 di Pietro Aradori. Seconda vittoria di fila per la De’Longhi, al momento settima in classifica; laincassa invece la terza sconfitta consecutive e viene risucchiata in fondo alla graduatoria. Di seguito tutte le azioni salienti. SportFace.