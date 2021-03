Hellas Verona-Roma | confermato il 3-0 a tavolino | rigettato il ricorso dal Collegio di Garanzia dello Sport

(Di lunedì 15 marzo 2021) Oggi si è tenuta l’udienza per ilda parte della, davanti aldi, presieduta da Marco Frattini, per il 3-0 acontro l’. L’inserimento errato di Diawara nella lista under 22 è stato fatto “in buona fede”, secondo il pensiero esternato oggi dal club giallorosso, ma ilnon ha voluto sentire ragioni: il 3-0 è statoed ildel club giallorosso. Foto: Instagram personale Diawara L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

ROMA DIAWARA - Si è concluso il caso Diawara . Il Collegio di Garanzia del CONI ha respinto il ricorso della Roma , convalidando il 3 - 0 a tavolino a favore del. Confermate, ...Gabriele Gravina, e della societàFC, in persona del legale rappresentante pro tempore, Amministratore Unico Sig. Maurizio Setti, per l'annullamento della decisione n. 13/2020 - 2021 ...Gabriele Gravina, e della società Hellas Verona FC, in persona del legale rappresentante pro tempore, Amministratore Unico Sig. Maurizio Setti, per l’annullamento della decisione n. 13/2020 ...Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, dopo la sconfitta degli azzurri a Verona contro l'Hellas, era letteralmente furioso. La battuta di arresto con la squadra di Juric è stata tanto ...