Haaland Juventus | “Sportmediaset” | fissato il prezzo | sfida con Real e PSG

(Di lunedì 15 marzo 2021)– Il calciomercato dellavede spesso il suo nome accostato ai bianconeri per il futuro. E del resto chi non sognerebbe di averlo in squadra?Stiamo parlando ovviamente di, bomber del Borussia Dortmund. Scontato dire che grandi club, non solo lama anche il, il Psg e tutti gli altri, vorrebbero prenderlo per rinforzare la propria squadra., il borussia fissa ilriporta le voci che arrivano dalla Germania ed esattamente dalla Bild che riguardano il futuro del centravanti norvegese. La testata tedesca non ha dubbi riguardo il fatto che il Borussia Dortmund abbia deciso di mettere in vendita il suo gioiello già nel corso della prossima ...

L'oggetti del desiderio di praticamente ogni club,compresa, è Erlingnel mirino soprattutto delle big di Premier e del Real Madrid. Proprio in casa 'blancos' arrivano però novità ...Il calciomercato dellavede spesso il suo nome accostato ai bianconeri per il futuro. E del resto chi non sognerebbe di averlo in squadra? Stiamo parlando ovviamente di, bomber del Borussia Dortmund e ...Scontato dire che grandi club, non solo la Juventus ma anche il Real, il Psg e tutti gli altri, vorrebbero prenderlo per rinforzare la propria squadra. Sportmediaset riporta le voci che arrivano dalla ...I grandi giocatori vengono criticati se nei momenti difficili non prendono per mano i compagni e fanno la differenza La bravura degli altri 10 è capire come fare a mettere nelle condizioni Ronaldo di ...