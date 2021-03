Ha 9 anni e guadagna 30 milioni di dollari l’anno scartando regali su Youtube (Di lunedì 15 marzo 2021) Lo Youtuber più pagato al mondo ha 9 anni. E ha 28 milioni di iscritti al suo canale per vedere come scarta regali. I suoi video, scrive il Corriere della Sera, sono arrivati ad oltre 45 miliardi di visualizzazioni. Grazie a questa attività Ryan Kaji (vero nome Ryan Haruto Nguyen) guadagna circa 30 milioni di dollari l’anno. E’ texano, la mamma è vietnamita e il papà giapponese. Ed è ormai un baby-brand, ha persino suo show, su Cartoonito: «Ryan E L’ospite Misterioso». «La prima volta che mi hanno fatto un video è stato dopo che ero andato in un negozio di giocattoli e mi avevano comprato un Lego Duplo. Era un trenino. Quando siamo arrivati a casa mia mamma mi ha fatto un video da mostrare ai miei nonni per far vedere loro quanto fossi felice». Oggi, a ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 15 marzo 2021) Lor più pagato al mondo ha 9. E ha 28di iscritti al suo canale per vedere come scarta. I suoi video, scrive il Corriere della Sera, sono arrivati ad oltre 45 miliardi di visualizzazioni. Grazie a questa attività Ryan Kaji (vero nome Ryan Haruto Nguyen)circa 30di. E’ texano, la mamma è vietnamita e il papà giapponese. Ed è ormai un baby-brand, ha persino suo show, su Cartoonito: «Ryan E L’ospite Misterioso». «La prima volta che mi hanno fatto un video è stato dopo che ero andato in un negozio di giocattoli e mi avevano comprato un Lego Duplo. Era un trenino. Quando siamo arrivati a casa mia mamma mi ha fatto un video da mostrare ai miei nonni per far vedere loro quanto fossi felice». Oggi, a ...

Kaji, 9 anni e la corona di YouTuber più pagato al mondo: 30 milioni di dollari nel 2020

