Guardia di Finanza sequestra 14 tonnellate di esplosivo: erano destinate alle cave del Casertano (Di lunedì 15 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLa Guardia di Finanza del Gruppo di Cassino (Frosinone) ha sequestrato quattordici tonnellate di polvere pirica destinata alle cave del Casertano in seguito ad alcuni controlli effettuati in un’area di parcheggio aperta al pubblico in località San Cesareo, nel comune ciociaro di San Vittore del Lazio, a pochi passi da quello Casertano di Rocca d’Evandro. I finanzieri hanno scoperto un’attività di trasbordo di una ingente quantità di esplosivo da un furgone ad un autoarticolato effettuata senza autorizzazione e in mancanza di comunicazioni alle autorità competenti. I due mezzi sono risultati di proprietà di una società di produzione di materiale esplodente, il cui stabilimento è stato ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 15 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLadidel Gruppo di Cassino (Frosinone) hato quattordicidi polvere pirica destinatadelin seguito ad alcuni controlli effettuati in un’area di parcheggio aperta al pubblico in località San Cesareo, nel comune ciociaro di San Vittore del Lazio, a pochi passi da quellodi Rocca d’Evandro. I finanzieri hanno scoperto un’attività di trasbordo di una ingente quantità dida un furgone ad un autoarticolato effettuata senza autorizzazione e in mancanza di comunicazioniautorità competenti. I due mezzi sono risultati di proprietà di una società di produzione di materiale esplodente, il cui stabilimento è stato ...

