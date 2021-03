Gruppo Volkswagen - Sei "gigafactory" in Europa entro il 2030 (Di lunedì 15 marzo 2021) entro il 2030, il Gruppo Volkswagen realizzerà sei "gigafactory" in Europa, per una capacità produttiva totale di batterie pari a 240 GWh. Tale obiettivo rientra in una più ampia strategia che i vertici aziendali hanno delineato al Power Day, un evento appositamente dedicato a illustrare la roadmap tecnologica fino al 2030 per i sistemi di ricarica e di accumulo dell'energia. Le gigafactory. Il costruttore di Wolfsburg, in particolare, ha deciso di imprimere una svolta alla gestione della filiera delle batterie focalizzandosi maggiormente sulle partnership e sulla produzione interna che sull'acquisto da fornitori esterni. L'obiettivo è ridurre "in modo significativo la complessità e il costo della batteria, per rendere l'auto elettrica attraente e ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 15 marzo 2021)il, ilrealizzerà sei "" in, per una capacità produttiva totale di batterie pari a 240 GWh. Tale obiettivo rientra in una più ampia strategia che i vertici aziendali hanno delineato al Power Day, un evento appositamente dedicato a illustrare la roadmap tecnologica fino alper i sistemi di ricarica e di accumulo dell'energia. Le. Il costruttore di Wolfsburg, in particolare, ha deciso di imprimere una svolta alla gestione della filiera delle batterie focalizzandosi maggiormente sulle partnership e sulla produzione interna che sull'acquisto da fornitori esterni. L'obiettivo è ridurre "in modo significativo la complessità e il costo della batteria, per rendere l'auto elettrica attraente e ...

Ultime Notizie dalla rete : Gruppo Volkswagen Volkswagen svela la sua strategia per le batterie: 6 Gigafactory in Europa nel 2030 Lo sviluppo del settore delle auto elettriche gira intorno all'evoluzione delle batterie, alla loro produzione e ai relativi costi . Lo sa bene il Gruppo Volkswagen che all'interno del suo Power Day ha presentato la strategia in questo settore sino al 2030. Il Gruppo tedesco si è posto diversi obiettivi tra cui quello di arrivare a ridurre in ...

Volkswagen Power Day, la strategia per le batterie: entro il 2030 sei Gigafactory in Europa Durante il suo primo 'Power Day' il Gruppo Volkswagen ha svelato la strategia e la road map che concretizzerà la transizione del costruttore tedesco in produttore di auto elettriche e fornitore di soluzioni di mobilità a zero emissioni. ...

Il Gruppo Volkswagen all'attacco del segmento delle citycar elettriche Motor1 Italia Volkswagen presenta roadmap per batterie e ricarica, costruirà 6 Gigafactory in Europa Nel suo primo Power Day il gruppo Volkswagen ha presentato oggi la sua roadmap tecnologica per le batterie e la ricarica fino al 2030. Il colosso automobilistico tedesco costruirà 6 Gigafactory in Eur ...

Sei "gigafactory" in Europa entro il 2030 Il costruttore ha delineato le sue strategie nel campo delle batterie: priorità a riduzione costi e a stabilità delle forniture. Forte espansione della rete di ricarica con BP, Enel e Iberdrola ...

