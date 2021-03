Gruppo Volkswagen - Sei "gigafactory" in Europa entro il 2030 (Di lunedì 15 marzo 2021) entro il 2030, il Gruppo Volkswagen realizzerà sei "gigafactory" in Europa, per una capacità produttiva totale di batterie pari a 240 GWh. Tale obiettivo rientra in una più ampia strategia che i vertici aziendali hanno delineato al Power Day, un evento appositamente dedicato a illustrare la roadmap tecnologica fino al 2030 per i sistemi di ricarica e di accumulo dell'energia. Le gigafactory. Il costruttore di Wolfsburg, in particolare, ha deciso di imprimere una svolta alla gestione della filiera delle batterie focalizzandosi maggiormente sulle partnership e sulla produzione interna che sull'acquisto da fornitori esterni. L'obiettivo è ridurre "in modo significativo la complessità e il costo della batteria, per rendere l'auto elettrica attraente e ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 15 marzo 2021)il, ilrealizzerà sei "" in, per una capacità produttiva totale di batterie pari a 240 GWh. Tale obiettivo rientra in una più ampia strategia che i vertici aziendali hanno delineato al Power Day, un evento appositamente dedicato a illustrare la roadmap tecnologica fino alper i sistemi di ricarica e di accumulo dell'energia. Le. Il costruttore di Wolfsburg, in particolare, ha deciso di imprimere una svolta alla gestione della filiera delle batterie focalizzandosi maggiormente sulle partnership e sulla produzione interna che sull'acquisto da fornitori esterni. L'obiettivo è ridurre "in modo significativo la complessità e il costo della batteria, per rendere l'auto elettrica attraente e ...

Advertising

InvestoPro_ita : ??Secondo #Volkswagen, le #batterie a stato solido saranno realtà dal 2023 e verranno montate sull'80% dei veicoli e… - quattroruote : Presentando il bilancio del 2020, il gruppo #Volkswagen ha svelato nuovi dettagli sulla sua strategia di elettrific… - zampemo : RT @classcnbc: #VOLKSWAGEN: L’ELETTRICO HA VINTO Il piano del gruppo di #Wolfsburg: Entro il 2030, 6 Gigafactory per batterie e il 70% di… - Italia_Notizie : Il gruppo Vw non teme la pandemia: auto elettriche raddoppiate nel 2021 - fisco24_info : Il gruppo Vw non teme la pandemia e punta a margini del 7-8%: «Nel 2021 ci lasceremo alle spalle la crisi sanitaria… -