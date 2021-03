Greta Scarano parla del controverso bacio con Salvo Montalbano: “Zingaretti ci teneva tantissimo a questa scena” (Di lunedì 15 marzo 2021) Ospite di Domenica In nella puntata di domenica 14 marzo, Greta Scarano, l’attrice che ha interpretato la giovane poliziotta della scientifica, Antonia, nell’ultimo episodio della fiction di Rai 1 Il Commissario Montalbano, ha parlato della scena del bacio con l’iconico Salvo Montalbano impersonato da Luca Zingaretti. “Luca (Zingaretti, ndr) fa un lavoro interessantissimo con gli attori. Ci teneva tantissimo a questa scena“, ha detto l’attrice romana. “Mi ha detto che dovevo decidere io quando doveva esserci il bacio”, ha aggiunto. Un bacio inaspettato e contrastato questo ne “Il metodo Catalonotti“, l’ultima puntata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021) Ospite di Domenica In nella puntata di domenica 14 marzo,, l’attrice che ha interpretato la giovane poliziotta della scientifica, Antonia, nell’ultimo episodio della fiction di Rai 1 Il Commissario, hato delladelcon l’iconicoimpersonato da Luca. “Luca (, ndr) fa un lavoro interessantissimo con gli attori. Ci“, ha detto l’attrice romana. “Mi ha detto che dovevo decidere io quando doveva esserci il”, ha aggiunto. Uninaspettato e contrastato questo ne “Il metodo Catalonotti“, l’ultima puntata ...

Advertising

IlContiAndrea : C’è @SkyItalia che fa le cose in grande e per la presentazione di #SperavoDeMorìprima ha riunito all’Olimpico il ca… - LuigiLiccardo6 : RT @IlContiAndrea: C’è @SkyItalia che fa le cose in grande e per la presentazione di #SperavoDeMorìprima ha riunito all’Olimpico il cast da… - ireeene_m : RT @IlContiAndrea: C’è @SkyItalia che fa le cose in grande e per la presentazione di #SperavoDeMorìprima ha riunito all’Olimpico il cast da… - an12frnc : RT @IlContiAndrea: C’è @SkyItalia che fa le cose in grande e per la presentazione di #SperavoDeMorìprima ha riunito all’Olimpico il cast da… - IlContiAndrea : C’è @SkyItalia che fa le cose in grande e per la presentazione di #SperavoDeMorìprima ha riunito all’Olimpico il ca… -