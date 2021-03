Greta Scarano capelli cortissimi e neri: il look passato dell’attrice di Montalbano (Di lunedì 15 marzo 2021) Greta Scarano attrice di talento di moltissime fiction di successo ha conquistato anche il Commissario Montalbano, il seguitissimo personaggio interpretato da Luca Zingaretti nell’ultimo episodio della serie ha perso la testa per l’attrice lasciando interdetti i fans. Bellezza atipica, sguardo intenso Greta figlia di un noto medico e d’infermiera ha rivelato in una recente intervista che non avrebbe mai potuto seguire le orme dei genitori, anche se la recitazione è arrivata per caso. Greta-Scarano solonotizie24Greta Scarano attrice: perchè ha scelto la recitazione Prossima a interpretare il ruolo d’Ilary Blasi nella fiction che racconta la vita di Francesco Totti, Greta ha spiegato come si è appassionata al teatro sin da quando era ... Leggi su solonotizie24 (Di lunedì 15 marzo 2021)attrice di talento di moltissime fiction di successo ha conquistato anche il Commissario, il seguitissimo personaggio interpretato da Luca Zingaretti nell’ultimo episodio della serie ha perso la testa per l’attrice lasciando interdetti i fans. Bellezza atipica, sguardo intensofiglia di un noto medico e d’infermiera ha rivelato in una recente intervista che non avrebbe mai potuto seguire le orme dei genitori, anche se la recitazione è arrivata per caso.solonotizie24attrice: perchè ha scelto la recitazione Prossima a interpretare il ruolo d’Ilary Blasi nella fiction che racconta la vita di Francesco Totti,ha spiegato come si è appassionata al teatro sin da quando era ...

Advertising

IlContiAndrea : C’è @SkyItalia che fa le cose in grande e per la presentazione di #SperavoDeMorìprima ha riunito all’Olimpico il ca… - Tino44588447 : RT @angelomangiante: Un piacere e un onore per me presentare oggi allo Stadio Olimpico la Serie TV su Francesco Totti. 'Speravo de morì pri… - AngeScardigno : RT @IlContiAndrea: C’è @SkyItalia che fa le cose in grande e per la presentazione di #SperavoDeMorìprima ha riunito all’Olimpico il cast da… - IlContiAndrea : 'Greta Scarano ed io abbiamo visto i primi due episodi proprio con Francesco e Ilary e abbiamo visto che si sono em… - angelomangiante : Un piacere e un onore per me presentare oggi allo Stadio Olimpico la Serie TV su Francesco Totti. 'Speravo de morì… -