«Grazie a Totti ho superato la paura di perdere mia madre. Se c’era Totti non poteva esserci la morte» (Di lunedì 15 marzo 2021) Il prossimo 19 marzo sarà disponibile, su Sky e su Now Tv, la serie dedicata a Francesco Totti, “Speravo de morì prima”. Il ruolo del Pupone è interpretato dal giovane Pietro Castellitto, che oggi ha parlato in conferenza stampa, in occasione della presentazione della serie. «Quando ero ragazzino ero terrorizzato dalla morte di mia madre. Avevo paura di perderla in ogni momento ed ero convinto che perdendola prematuramente non avrei mai fatto nulla nella mia vita. Anche a scuola quando sentivo le ambulanze ero convinto ci fosse lei dentro. Riuscivo ad anestetizzare questa paura pensando a Totti. Se c’era Totti, non poteva esserci la morte. Quando ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 15 marzo 2021) Il prossimo 19 marzo sarà disponibile, su Sky e su Now Tv, la serie dedicata a Francesco, “Speravo de morì prima”. Il ruolo del Pupone è interpretato dal giovane Pietro Castellitto, che oggi ha parlato in conferenza stampa, in occasione della presentazione della serie. «Quando ero ragazzino ero terrorizzato dalladi mia. Avevodi perderla in ogni momento ed ero convinto che perdendola prematuramente non avrei mai fatto nulla nella mia vita. Anche a scuola quando sentivo le ambulanze ero convinto ci fosse lei dentro. Riuscivo ad anestetizzare questapensando a. Se, nonla. Quando ...

