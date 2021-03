Grande Fratello | ricordate Victoria ex di Pasquale? Eccola oggi FOTO

Leggi su solonotizie24

(Di lunedì 15 marzo 2021)Laricchia ePennington sono stati i primi fidanzati a partecipare al, inquilini ufficiale della terza edizione del reality che con il suo debutto ha cambiato molte delle dinamiche televisive portando nelle case degli italiani non più solo varietà, fiction e spettacolo ma un vero e propri esperimento sociale. Lui personal trainer pugliese divenne subito popolare per il suo linguaggio colorito e molto dialettale, mentre la statunitense conquistò per i suoi modi cortesi e educati e a volte troppo remissivi nei confronti di un fidanzato palesemente prevaricante.Pennington solontizie24Pennington eLaricchia come sono i loro rapportiDurante il reality come coppia i due non hanno dato ...