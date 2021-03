Gran Galà AIC | venerdì la premiazione | ecco tutti i candidati

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 15 marzo 2021)a partire dalle 19.30 avrà luogo ladeldel calcio AIC:Torna ildel Calcio AIC, organizzato dall’Associazione Italiana Calciatori, presieduta da Umberto Calcagno, in collaborazione con l’agenzia di sport marketing ed eventi DA di Demetrio Albertini. La cerimonia di consegna dei riconoscimenti AIC, relativi alla scorsa stagione calcistica, si rinnova in una nuova ed originale versione in programma su Sky Sport, media partner dell’evento. La Special Edition 2021 verrà trasmessa nello speciale televisivo in onda in esclusiva su Sky Sport Serie A,19 marzo alle 19.30. Nell’occasione verranno svelati i nomi dei vincitori, con particolare attesa per i ...