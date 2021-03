Gran Bretagna, 24 milioni di vaccinati: crollano i decessi. Riaprono le prime discoteche (Di lunedì 15 marzo 2021) La Gran Bretagna intravede la luce in fondo al tunnel. Nella giornata di ieri “solo” 52 decessi e circa 5mila contagi. Sono i numeri più bassi dal mese di ottobre. Merito del lockdown e della campagna di vaccinazione, che ha raggiunto il numero di 24 milioni di immunizzati. Il trend è così confortante che a L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 15 marzo 2021) Laintravede la luce in fondo al tunnel. Nella giornata di ieri “solo” 52e circa 5mila contagi. Sono i numeri più bassi dal mese di ottobre. Merito del lockdown e della campagna di vaccinazione, che ha raggiunto il numero di 24di immunizzati. Il trend è così confortante che a L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

