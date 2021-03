Grammy Awards 2021 | tutti i look sul red carpet che si tinge di rosa | Beyoncé regina | Harry Styles idolo dei social – FOTO

(Di lunedì 15 marzo 2021) Dopo Golden Globe e Critics’ Choice, è il turno dei, gli Oscar della musica più ambiti dalle popstar e rockstar. In un’edizione senza pubblico, condotta dal comico Trevor Noah e con un mix di performance tra live e registrate, l’edizionedeisi è svolta nel segno del successo al femminile: nelle quattro categorie principali hanno vinto tutte donne. Protagoniste assolute dell’evento sono state infatti, Billie Eilish e Taylor Swift ma suiil verodelle folle è lui,. Ecco allora di seguito una rassegna deipiù memorabili visti sul red. BEYONCÈ – Fasciata in un mini dress in pelle nera arricciata ...

Tra le categorie più ambite deic'è sicuramente il Record Of The Year, che quest'anno se l'è aggiudicato Billie Eilish con il brano "Everything I Wanted". Una vittoria con cui la 19enne è entrata nella storia, ...... durante la cerimonia di premiazione dei2021, infatti, Beyoncé è raggiunto il nuovo primato di premi vinti in carriera da una donna , mentre Taylor Swift è diventata la prima musicista ...Un red carpet in presenza e non ma con tutte le dovute restrizioni dovute al Coronavirus. Le star della musica hanno stupito con eccessi e stile. Ma anche con qualche buccia di banana ...L'edizione numero 63 dei premi statunitensi dedicati all'industria musicale ha consentito a due delle donne più potenti del settore di segnare nuovi record: durante la cerimonia di premiazione dei Gra ...