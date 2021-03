Grammy 21 | Blue Ivy | figlia di Beyoncé raggiunge un nuovo record | di che si tratta

Advertising

vogue_italia : Blue Ivy, figlia di Beyoncé e Jay Z, ha appena vinto il suo primo Grammy. Ad appena 9 anni ?????? - Blue_sapphire8 : RT @HStylesItalia: Harry mentre si alzava per ritirare il suo Grammy Award ai #GRAMMYs!???? - limaheightsglee : quindi abbiamo preso dei grammy per Gaga, Dua, Beyoncé (che ha fatto la storia), Megan e soprattutto BLUE IVY CARTE… - thalesdamacena : @afreudisiaco levando a marmita e o Grammy pra Blue - salvafreak : Blue Ivy ha vinto un Grammy. E niente, fa già ridere così. -

Ultime Notizie dalla rete : Grammy Blue

Vogue Italia

...e ricoverato/ "Non vuole pagare una punizione impropria" Pubblicità LE NOMINATION DEIAWARDS ...? Folklore " Taylor Swift Miglior album pop tradizionale (Best Traditional Pop Vocal Album) ?...Awards 2021: la lista dei vincitori Best Rap Album D SMOKE - Black Habits Freddie Gibbs & ...- Savage Pop Smoke - Dior Best Traditional Pop Vocal Album (Burt Bacharach &) Daniel Tashian -...Di nuovo una notte da record per la famiglia Beyoncé durante la premiazione ai Grammy 21: questa volta c'entra la figlia Blue Ivy ...Blue Ivy, la primogenita di Beyoncé e Jay Z, è ufficialmente un'artista vincitrice del Grammy. Prima della 63a edizione dei Grammy Awards, assegnati nella notte tra domenica e lunedì, alcune categorie ...