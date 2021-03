Grammy 2021 | tutti gli outfit esplosivi delle celeb

(Di lunedì 15 marzo 2021) Siamo in piena stagione dei premi al di là dell’oceano e, dopo Golden Globe e Critics’ Choice Awards, è ora la volta dei Grammy, gli Oscar della musica più ambiti dalle popstar e rockstar. Ok, le cose, naturalmente, sono un po’ diverse quest’anno ma una cosa è certa: si può contare sempre su questo evento se si è in cerca di performance incredibili e momenti di stile di qualità.

Blue Ivy Carter diventa così la seconda artista più giovane della storia a vincere un, dopo Leah Peasall del gruppo country The Peasall Sisters, premiata quando aveva 8 anni per la colonna ...Le polemiche L'edizione deiera iniziata tra mille polemiche. Il cantante The Weeknd , dopo essere stato escluso dalle nomination, aveva accusato infatti la manifestazione di essere ...Beyoncé fa storia alla 63esima edizione dei Grammy, gli Oscar della musica, in una edizione all'insegna delle donne che si sono aggiudicate i premi principali. Billie Eilish, infatti, ha conquistato ...ROMA (ITALPRESS) – Beyoncè domina la 63ma edizione dei Grammy Aaward, gli Oscar della musica, che si sono svolti alla Staples Center, nel cuore di Los Angeles. La cantante ha conquistato quattro premi ...