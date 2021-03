Graduatorie GPS | si può svolgere servizio fuori provincia con la MAD | non ci sono penalizzazioni

(Di lunedì 15 marzo 2021)li e di istituto per le supplenze: numerosi docenti non riescono ad avere una supplenza anche se correttamente inseriti negli elenchi. Allora diventa logico rivolgere lo sguardo ad altre province. La domanda di messa a disposizione, inizialmente vietata con semplice nota dal Ministero guidato dalla Ministra Azzolina, è stata poi ripristinata a fronte dell'evidente carenza di insegnanti soprattutto per alcune classi di concorso. L'articolo .

Il doppio canale di accesso è l'unico modo per abbattere la vergogna dei 250 mila contratti a tempo determinato sottoscritti ogni anno, anche assumendo da, Gae ed'istituto. In ...La nuova Tabella di valutazione titoli delle2020/2022 ha valutato maggiormente il punteggio attribuito alle certificazioni linguistiche e al corso CLIL , il quale conferisce infatti 3 punti in graduatoria , se abbinato ad una ...Scuola: a Napoli si prosegue con le graduatorie sbagliate - Ancora caos per le supplenze attribuite sulla base di classifiche sballate ...GPS graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze: dopo i controlli a tre livelli attivati quest'anno che dovrebbero interessare tutti i 213.000 contratti stipulati, lo scorrimento del prossi ...