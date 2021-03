GP Oetingen | Elisa Balsamo conquista la prima vittoria stagionale

Advertising

CoppadoroBorgo : RT @valcar_ts: ?? Ecco il video della vittoria di Elisa Balsamo al GP Oetingen! @Elisa_balsamo #GPOetingen - FSansottera : RT @valcar_ts: ?? Ecco il video della vittoria di Elisa Balsamo al GP Oetingen! @Elisa_balsamo #GPOetingen - DavideArz : RT @valcar_ts: ?? Ecco il video della vittoria di Elisa Balsamo al GP Oetingen! @Elisa_balsamo #GPOetingen - valcar_ts : ?? Ecco il video della vittoria di Elisa Balsamo al GP Oetingen! @Elisa_balsamo #GPOetingen - IlPedaleRosa : 'G.P. Oetingen', volata regale dell'azzurra Elisa Balsamo. Battute Jolien D'Hoore e Marianne Vos. Maria Giulia Conf… -

Ultime Notizie dalla rete : Oetingen Elisa

Balsamo è uno dei migliori talenti del ciclismo femminile mondiale. La piemontese, che ha 23 ... Oggi in Belgio, nel Gp, ha battuto in volata la belga Jolien d'Hoore e l'olandese Marianne ...La prima edizione del GP, corsa di categoria 1.2 disputata in Belgio sulla distanza di 117.6 km, parla italiano. Merito diBalsamo : la capitana della Valcar - Travel & Service ha sprintato in maniera regale, ...Dopo l'"occhio nero" rimediato in seguito alla caduta sulle "Strade Bianche" di Siena una settima fa, Elisa Balsamo riparte alla grande sfrecciando in volata e conquistando la sua prima vittoria stagi ...Elisa Balsamo, portacolori della Valcar – Travel & Service, non si smentisce. Ha iniziato alla grande la stagione 2021. Ha conquistato oggi, domenica 14 marzo, il Gp Oetingen in Belgio. Ha condotto un ...