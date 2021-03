Governo, prevista rottamazione delle cartelle esattoriali non pagate (Di lunedì 15 marzo 2021) Stando a quanto emerso il Governo Draghi sarebbe pronto a varare una maxi pace fiscale con conseguente condono di bollo auto, Imu e Tari non pagate. Pace fiscale, previsto maxi condono governativo per bollo auto, Imu e Tari su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 15 marzo 2021) Stando a quanto emerso ilDraghi sarebbe pronto a varare una maxi pace fiscale con conseguente condono di bollo auto, Imu e Tari non. Pace fiscale, previsto maxi condono governativo per bollo auto, Imu e Tari su Notizie.it.

Advertising

circusfans_ita : NON RIAPRONO I CIRCHI IN BULGARIA La riapertura dei circhi in Bulgaria prevista per oggi e comunicata in un articol… - benza20000 : RT @sherpa810: La cittadinanza è già prevista nell'attuale normativa dopo un percorso di vita. La riproposta #iussoli in questo momento e i… - LileStarseed : RT @sherpa810: La cittadinanza è già prevista nell'attuale normativa dopo un percorso di vita. La riproposta #iussoli in questo momento e i… - ArcadelSanto : ???CHIUSURA ARCHIVIO ARCA A seguito del d.lg. 13/03/2021, n. 30 e il dpcm 2/03/2021 che dispongono misure restrittiv… - m__a__r__c__o : RT @sherpa810: La cittadinanza è già prevista nell'attuale normativa dopo un percorso di vita. La riproposta #iussoli in questo momento e i… -