Gosens: “Sogno la Bundesliga ma posso restare all’Atalanta. Real? Parlato con Kroos ed erano spaventati” (Di lunedì 15 marzo 2021) Robin Gosens, esterno dell'Atalanta, si è confessato ai microfoni di Kicker anche in vista della gara di domani contro il Real Madrid. Il tedesco ha Parlato di diversi temi legati alla sua carriera sportiva, compreso il suo Sogno di giocare, un giorno, in Bundesliga.A tutto Gosenscaption id="attachment 967447" align="alignnone" width="671" Gosens Atalanta (getty images)/caption"Io solo un terzino alto non adatto al gioco della Germania di Low? Si vede che chi dice queste cose non guarda le nostre partite all'Atalanta", ha detto Gosens. "Ho lavorato tanto sulla fase offensiva, per farmi trovare al posto giusto nel momento giusto e anticipare il difensore avversario. Ma ho fatto un salto di qualità anche nella fase difensiva. Quando si tratta di ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 15 marzo 2021) Robin, esterno dell'Atalanta, si è confessato ai microfoni di Kicker anche in vista della gara di domani contro ilMadrid. Il tedesco hadi diversi temi legati alla sua carriera sportiva, compreso il suodi giocare, un giorno, in.A tuttocaption id="attachment 967447" align="alignnone" width="671"Atalanta (getty images)/caption"Io solo un terzino alto non adatto al gioco della Germania di Low? Si vede che chi dice queste cose non guarda le nostre partite all'Atalanta", ha detto. "Ho lavorato tanto sulla fase offensiva, per farmi trovare al posto giusto nel momento giusto e anticipare il difensore avversario. Ma ho fatto un salto di qualità anche nella fase difensiva. Quando si tratta di ...

