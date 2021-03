Golf e italiani: tutti i risultati della settimana (Di lunedì 15 marzo 2021) Fantastica prestazione per Guido Migliozzi che chiude al secondo posto a Doha. Per il Golf degli italiani Molinari manca il taglio sul PGA Tour. European Tour – Commercial Bank Qatar Masters Sul percorso dell’Education City Golf Club, a Doha, in Qatar, si è giocato il Commercial Bank Qatar Masters torneo valido per lo European Tour. Ha vinto la gara il francese Antoine Rozner (-8) grazie anche ad un birdie all’ultima buca che gli ha permesso di staccare tre giocatori al secondo posto. Grazie ad un ultimo giro in 65, l’azzurro Guido Migliozzi (-7) ha raggiunto la seconda posizione, condivisa con il sudafricano Darren Ficharct e l’indiano Gaganjeet Bhullar. Per il Golf degli italiani Nino Bertasio (par) ha chiuso in 19a posizione, Lorenzo Gagli (+1) in 28a e Francesco Laporta (+12) in 72a. Hanno ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 15 marzo 2021) Fantastica prestazione per Guido Migliozzi che chiude al secondo posto a Doha. Per ildegliMolinari manca il taglio sul PGA Tour. European Tour – Commercial Bank Qatar Masters Sul percorso dell’Education CityClub, a Doha, in Qatar, si è giocato il Commercial Bank Qatar Masters torneo valido per lo European Tour. Ha vinto la gara il francese Antoine Rozner (-8) grazie anche ad un birdie all’ultima buca che gli ha permesso di staccare tre giocatori al secondo posto. Grazie ad un ultimo giro in 65, l’azzurro Guido Migliozzi (-7) ha raggiunto la seconda posizione, condivisa con il sudafricano Darren Ficharct e l’indiano Gaganjeet Bhullar. Per ildegliNino Bertasio (par) ha chiuso in 19a posizione, Lorenzo Gagli (+1) in 28a e Francesco Laporta (+12) in 72a. Hanno ...

