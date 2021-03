Golf | Augusta Masters 2021 | salta ancora il par 3 contest del mercoledì

(Di lunedì 15 marzo 2021) Per il secondo anno consecutivo gli organizzatori dell’sono costretti a cancellare il par 3a causa del Covid. Il classico evento del, che precede di 24 ore l’inizio del primo Major stagionale del, si sarebbe dovuto tenere7 aprile. L’appuntamento è sempre molto atteso da giocatori e appassionati, per la presenza di vecchie glorie del gioco e per le divertenti scene che coinvolgono figli, nipoti e mogli dei grandi campioni del green. La speranza del board dell’NationalClub è quella di tornare a riproporre il par 3nel 2022, dopo che negli ultimi cinque anni la cancellazione si è resa necessaria per ben tre volte. Nel 2017 infatti venne tutto fermato dal maltempo, ...

Advertising

sportface2016 : #Golf #Masters Salta anche quest'anno il par 3 contest all'Augusta National - VanRieebek : Sembra d’essere tornati a fine anni ‘90 col grande Camicia a Tele + e le cascatelle di Augusta 1 minuto di golf, e… - MeolaAldo : #golftv Westwood in questo momento è inarrivabile, gioca un golf stellare e non sarei sorpreso se quest’anno riusci… -

Ultime Notizie dalla rete : Golf Augusta

Sportface.it

Lo schianto avvenuto solo due mesi dopo il quinto intervento chirurgico alla schiena del 45enne giocatore di. Tiger si stava allenando per tornare in piena salute al torneo Masters ad, ...... che sperava di tornare a giocare ain aprile per il Masters Tournament ad, in Georgia.Golf, cancellata anche l'edizione 2021 del par 3 contest alla vigilia dell'Augusta Masters. Si tratta della terza volta negli ultimi cinque anni ...Scommesse Golf: quote, statistiche e free pick sul Arnold Palmer Invitational del PGA Tour dal 4 al 7 marzo 2021.