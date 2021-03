Gmail: La nuova funzione che snellisce l’invio della posta (Di lunedì 15 marzo 2021) L’app più famosa di posta Gmail ha lanciato una nuova funzione che consente di velocizzare l’invio della posta e quindi di una mail. L’app Gmail per Android ha lanciato una nuova funzionalità che ha semplificato il funzionamento dell’app per i suoi utenti. Ha permesso la semplice copia e incolla degli indirizzi e-mail nell’app. Gmail per Android ottiene il nuovo pulsante e questa nuova modifica ha reso il processo di posta molto più semplice. Il tempo extra di cui avevamo bisogno quando dovevamo digitare l’intero indirizzo non è più richiesto. Inoltre, questo aiuterà a rimuovere gli errori di ortografia che si verificano in caso di digitazione. Sebbene non sia ... Leggi su helpmetech (Di lunedì 15 marzo 2021) L’app più famosa diha lanciato unache consente di velocizzaree quindi di una mail. L’appper Android ha lanciato unafunzionalità che ha semplificato il funzionamento dell’app per i suoi utenti. Ha permesso la semplice copia e incolla degli indirizzi e-mail nell’app.per Android ottiene il nuovo pulsante e questamodifica ha reso il processo dimolto più semplice. Il tempo extra di cui avevamo bisogno quando dovevamo digitare l’intero indirizzo non è più richiesto. Inoltre, questo aiuterà a rimuovere gli errori di ortografia che si verificano in caso di digitazione. Sebbene non sia ...

Advertising

HelpMeTechNow : L'app più famosa di posta Gmail ha lanciato una nuova funzione che consente di velocizzare l'invio della posta e qu… - blackeyes972 : Come abilitare e utilizzare la modalità riservata in Gmail Gmail è uno dei migliori servizi di posta elettronica di… - blackeyes972 : Come abilitare e utilizzare la modalità riservata in Gmail Gmail è uno dei migliori servizi di posta elettronica di… - blackeyes972 : Come abilitare e utilizzare la modalità riservata in Gmail Gmail è uno dei migliori servizi di posta elettronica di… - blackeyes972 : Come abilitare e utilizzare la modalità riservata in Gmail Gmail è uno dei migliori servizi di posta elettronica di… -

Ultime Notizie dalla rete : Gmail nuova Gornate Olona, la pandemia non ferma i lavori in paese La nuova piazza Grigioni È però in centro paese che il Primo cittadino rivolge il suo sguardo: "... - Silvano Martelozzo , sindaco di Castelseprio Santina Buscemi santina.buscemi@gmail.com Amo ...

Pisa Jazz protagonista per Jazz4Spring In apertura, Basquiat e King Zulu , una nuova lezione di storia del jazz di Francesco Martinelli ..." info@eventimusicpool.it - 055 240397 www.musicusconcentus.com " musicusconcentus@gmail.com " 055 ...

Gmail per Android si arricchisce di una feature smart che vi piacerà TuttoAndroid.net Due Indiana Jones raccontano l’isola Un viaggio no stop, lungo un mese e 3000 km, per scardinare il limitativo cliché sulla Sardegna isola delle vacanze estive e mostrare i sui sorprendenti itinerari fruibili anche nel mese più freddo e ...

Ferrara a ritmo lento Visite con Gulinati Alessandro Gulinati, guida turistica ferrarese, oggi e domani accompagna i cittadini alla scoperta di Ferrara. Due passeggiate a piedi e una in bici per conoscere il centro storico dal Medioevo al Rin ...

Lapiazza Grigioni È però in centro paese che il Primo cittadino rivolge il suo sguardo: "... - Silvano Martelozzo , sindaco di Castelseprio Santina Buscemi santina.buscemi@.com Amo ...In apertura, Basquiat e King Zulu , unalezione di storia del jazz di Francesco Martinelli ..." info@eventimusicpool.it - 055 240397 www.musicusconcentus.com " musicusconcentus@.com " 055 ...Un viaggio no stop, lungo un mese e 3000 km, per scardinare il limitativo cliché sulla Sardegna isola delle vacanze estive e mostrare i sui sorprendenti itinerari fruibili anche nel mese più freddo e ...Alessandro Gulinati, guida turistica ferrarese, oggi e domani accompagna i cittadini alla scoperta di Ferrara. Due passeggiate a piedi e una in bici per conoscere il centro storico dal Medioevo al Rin ...