Gli ultimi sondaggi: le intenzioni di voto (Di lunedì 15 marzo 2021) Gli ultimi sondaggi di politica sulle intenzioni di voto degli italiani raccontano come la situazione politica sia condizionata dalla nascita del nuovo governo Draghi ma anche dalla crisi interna al Pd. Il Partito Democratico dopo settimane di calo che lo avevano visto anche superato dal Movimento 5 Stelle si riprende, all'indomani della nomina a neo segretario di Enrico Letta. Cresce molto anche la Lega di Salvini L'ultimo sondaggio è di: SWG per Tg La7 del 15 marzo Lega - 24,2 (+0,7% rispetto al 8 marzo) Pd - 17,4% (+0,8%) M5S - 17% (-0,2%) FdI - 17% (+0,2%) FI - 6,5% (-0,5%) Italia Viva - 2,2% (-0,3%) - Ixé, per Cartabianca del 11 marzo Lega - 23,9% (+0,4% rispetto al 4 marzo) Pd - 17,4% (-2,6%) M5S - 15,7% (+0,4%) FdI - 15,5% (-0,1%) FI - 9,3% (+0,4%) Italia Viva - 1,9% (+0,1%) - Emg per Agorà ... Leggi su panorama (Di lunedì 15 marzo 2021) Glidi politica sulledidegli italiani raccontano come la situazione politica sia condizionata dalla nascita del nuovo governo Draghi ma anche dalla crisi interna al Pd. Il Partito Democratico dopo settimane di calo che lo avevano visto anche superato dal Movimento 5 Stelle si riprende, all'indomani della nomina a neo segretario di Enrico Letta. Cresce molto anche la Lega di Salvini L'ultimoo è di: SWG per Tg La7 del 15 marzo Lega - 24,2 (+0,7% rispetto al 8 marzo) Pd - 17,4% (+0,8%) M5S - 17% (-0,2%) FdI - 17% (+0,2%) FI - 6,5% (-0,5%) Italia Viva - 2,2% (-0,3%) - Ixé, per Cartabianca del 11 marzo Lega - 23,9% (+0,4% rispetto al 4 marzo) Pd - 17,4% (-2,6%) M5S - 15,7% (+0,4%) FdI - 15,5% (-0,1%) FI - 9,3% (+0,4%) Italia Viva - 1,9% (+0,1%) - Emg per Agorà ...

