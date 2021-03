Gli economisti bocciano l’Ue: “Il disastro sui vaccini lo pagheranno i cittadini” (Di lunedì 15 marzo 2021) Un disastro ormai certificato, di dimensioni colossali. La gestione del piano vaccinale da parte dell’Unione Europea ha fatto e continua a fare acqua da tutte le parti, con l’unico risultato degno di nota raggiunto nell’aver gonfiato a dismisura le casse dei colossi del settore farmaceutico. Per il resto, una serie di errori su errori che si ripercuotono a caro prezzo sui cittadini dei Paesi membri, proprio mentre quel Regno Unito riuscito a sottrarsi ai diktat di Bruxelles marcia invece verso un ritorno a una forma di “normalità”, per quanto embrionale. A inchiodare l’Ue alle proprie responsabilità è stato in queste ore anche l’economista francese Jean-Paul Fitoussi, in passato collaboratore del Parlamento Europeo in qualità di esperto e parte della Commissione Onu per la riforma del sistema monetario e finanziario ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 15 marzo 2021) Unormai certificato, di dimensioni colossali. La gestione del piano vaccinale da parte dell’Unione Europea ha fatto e continua a fare acqua da tutte le parti, con l’unico risultato degno di nota raggiunto nell’aver gonfiato a dismisura le casse dei colossi del settore farmaceutico. Per il resto, una serie di errori su errori che si ripercuotono a caro prezzo suidei Paesi membri, proprio mentre quel Regno Unito riuscito a sottrarsi ai diktat di Bruxelles marcia invece verso un ritorno a una forma di “normalità”, per quanto embrionale. A inchiodarealle proprie responsabilità è stato in queste ore anche l’economista francese Jean-Paul Fitoussi, in passato collaboratore del Parlamento Europeo in qualità di esperto e parte della Commissione Onu per la riforma del sistema monetario e finanziario ...

giorgiogilestro : @Scacciavillani @SignorErnesto Ernesto, tutti gli economisti hanno un debole per le tue analisi! - MegasAlexandr12 : @mittdolcino Invece gli ingegneri a differenza degli economisti vogliono proteggere il loro conto in banca temendos… - nannierri : @DiReddito Ma gli economisti della Lega sono laureati, sbaglio? - Simo07827689 : Si sa che i militari non hanno senso dell'umorismo, come gli economisti. ?? - Zetaricordi : @radiosilvana @AscoltaNCretino Dopo gli economisti, i virologi, gli ingegneri su FB ci sono anche i medici legali c… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli economisti FINANZA/ Così il piano Biden può riportare l'Italia verso la stagnazione Il Governo americano, in breve, vuole stupire il mondo e mostrare che con la sua guida gli Stati ... Ciò fa temere ad economisti autorevoli - Blanchard, Krugman, Summers - che il 'Piano Biden' ...

Investire nel Sud per rilanciare tutta l'Italia Di conseguenza, la popolazione dei più giovani diminuisce di anno in anno anche tra gli atenei e i ... È quanto concludono un gruppo di economisti di Harvard nel libro "The Prosperity Paradox". A prova ...

Draghi e le teorie degli economisti Notizie Geopolitiche Rendimento del Treasury oltre l'1,6%, Tokyo e Shanghai a due velocità e alcuni membri del Fomc potrebbero pensare che i tassi dovranno salire più in alto prima di quanto previsto lo scorso dicembre", hanno scritto gli economisti di ANZ. Inoltre, "gli Stati Uniti stanno ...

Varoufakis: “Democrazia più debole dopo il Covid. Con Draghi festeggerà soltanto Meloni” Gli investimenti sono diminuiti nel corso del 2020 di circa ... Una goccia nel mare, macro-economicamente irrilevante». In realtà tanti economisti pensano che questo sia un nuovo piano Marshall per ...

Il Governo americano, in breve, vuole stupire il mondo e mostrare che con la sua guidaStati ... Ciò fa temere adautorevoli - Blanchard, Krugman, Summers - che il 'Piano Biden' ...Di conseguenza, la popolazione dei più giovani diminuisce di anno in anno anche traatenei e i ... È quanto concludono un gruppo didi Harvard nel libro "The Prosperity Paradox". A prova ...e alcuni membri del Fomc potrebbero pensare che i tassi dovranno salire più in alto prima di quanto previsto lo scorso dicembre", hanno scritto gli economisti di ANZ. Inoltre, "gli Stati Uniti stanno ...Gli investimenti sono diminuiti nel corso del 2020 di circa ... Una goccia nel mare, macro-economicamente irrilevante». In realtà tanti economisti pensano che questo sia un nuovo piano Marshall per ...