Gli avvocati di Corona: "Altro che atto dimostrativo" (Di lunedì 15 marzo 2021) Ivano Chiesa, avvocato di Fabrizio Corona, ha rivelato quali sarebbero le condizioni di salute dell'ex Re dei paparazzi. Fabrizio Corona, l’avvocato: “Ha rischiato di ammazzarsi sul serio” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 15 marzo 2021) Ivano Chiesa, avvocato di Fabrizio, ha rivelato quali sarebbero le condizioni di salute dell'ex Re dei paparazzi. Fabrizio, l’avvocato: “Ha rischiato di ammazzarsi sul serio” su Notizie.it.

Advertising

AngeloSantoro : La Toscana ha deciso di vaccinare gli avvocati come “categoria prioritaria”. Oggi molti legali si sono rifiutati di… - fattoquotidiano : LA FURBATA DEI POLITICI-AVVOCATI Non esercitano la professione da anni, ma in molti hanno ricevuto la dose di Astra… - petergomezblog : Vaccino, le categorie che saltano la fila (grazie alle Regioni). Dagli avvocati ai giornalisti: ecco chi scavalca g… - Mania48Mania53 : RT @Attyla91461568: E mo so cazzi vostri! Si lo so che siete abituati ma questi so giganti e Ve farà l'eco - GOLDRAKE_AVANTI : RT @ganga2410: La truffa del Covid: gli avvocati promettono 'processi di Norimberga' contro tutti gli autori - -