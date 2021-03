Gli auguri di Vasco Rossi a mamma Novella: “Mi ha trasmesso l’amore per la musica e l’onestà” (Di lunedì 15 marzo 2021) Gli auguri di Vasco Rossi a mamma Novella, una donna “molto sensibile” che gli ha trasmesso l’amore per la musica. “Buon Kom-pleanno, mamma Novella!!!”, scrive il Blasco sui social oggi nel condividere un paio di foto in compagnia di sua mamma. La ricorda come una donna estremamente sensibile che lo ha segnato molto. Fu lei a trasmettere a Vasco Rossi l’amore per la musica ma anche il valore dell’onestà. “Mia madre, donna molto sensibile, mi ha segnato a fuoco.. Mi ha trasmesso l’amore per la musica e l’onestà”, spiega l’artista. “Da piccolo mi ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 15 marzo 2021) Glidi, una donna “molto sensibile” che gli haper la. “Buon Kom-pleanno,!!!”, scrive il Blasco sui social oggi nel condividere un paio di foto in compagnia di sua. La ricorda come una donna estremamente sensibile che lo ha segnato molto. Fu lei a trasmettere aper lama anche il valore del. “Mia madre, donna molto sensibile, mi ha segnato a fuoco.. Mi haper la”, spiega l’artista. “Da piccolo mi ...

