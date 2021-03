Gli arbitri per la ventinovesima giornata di Serie B (Di lunedì 15 marzo 2021) L’ Aia ha reso noto le designazioni arbitrali per la ventinovesima giornata del campionato italiano di Serie B 2020/2021 in programma tra lunedì 15 e martedì 16 marzo. Quali sono ? BRESCIA-REGGINA Arbitro: Meraviglia Assistenti: Galetto-Capaldo Iv uomo: Maggioni CHIEVO VERONA-FROSINONE Arbitro: Marinelli Assistenti: Mokthar-Yoshikawa Iv uomo: Abbattista CITTADELLA-SALERNITANA Arbitro: Manganiello Assistenti: Avalos-Nuzzi Iv uomo: Volpi COSENZA-VICENZA Arbitro: Di Martino Assistenti: Imperiali-Baccini Iv uomo: Marchetti EMPOLI-PORDENONE Arbitro: La Penna Assistenti: Del Giovane-Marchi Iv uomo: Paterna MONZA-REGGIANA Arbitro: Pezzuto Assistenti: Lanotte-Massara Iv uomo: Illuzzi PESCARA-ASCOLI Arbitro: Di Bello Assistenti: Mastrodonato-Fiore Iv ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 15 marzo 2021) L’ Aia ha reso noto le designazioni arbitrali per ladel campionato italiano diB 2020/2021 in programma tra lunedì 15 e martedì 16 marzo. Quali sono ? BRESCIA-REGGINA Arbitro: Meraviglia Assistenti: Galetto-Capaldo Iv uomo: Maggioni CHIEVO VERONA-FROSINONE Arbitro: Marinelli Assistenti: Mokthar-Yoshikawa Iv uomo: Abbattista CITTADELLA-SALERNITANA Arbitro: Manganiello Assistenti: Avalos-Nuzzi Iv uomo: Volpi COSENZA-VICENZA Arbitro: Di Martino Assistenti: Imperiali-Baccini Iv uomo: Marchetti EMPOLI-PORDENONE Arbitro: La Penna Assistenti: Del Giovane-Marchi Iv uomo: Paterna MONZA-REGGIANA Arbitro: Pezzuto Assistenti: Lanotte-Massara Iv uomo: Illuzzi PESCARA-ASCOLI Arbitro: Di Bello Assistenti: Mastrodonato-Fiore Iv ...

