Gli appuntamenti dell'alleanza dei riformisti contro il bipopulismo (Di lunedì 15 marzo 2021) Ecco i primi due appuntamenti, uno politico e uno giornalistico, per discutere del nuovo spazio politico che il governo Draghi offre all'area liberalsocialista e liberaldemocratica. Si comincia domenica 21 marzo, primo giorno di primavera, con la Maratona riformista (dalle 9,30 alle 13) dei promotori dell'appello all'unità dei riformisti pubblicato su Linkiesta. Prenderanno la parola molti dei promotori e alcuni firmatari con interventi molto brevi, di circa 4-5 minuti, per dare ritmo all'iniziativa e raccogliere nuove adesioni. Sarà trasmessa sul sito e sui social de Linkiesta e sulla pagina Facebook dei promotori. Sabato 29 marzo, invece, Linkiesta vorrebbe organizzare un dibattito con i protagonisti della nuova fase politica con i leader delle forze riformiste. Il Teatro Franco Parenti di Milano è prenotato, ma ci saranno da valutare le restrizioni ...

