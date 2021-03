Gladbach | Rose | «Possiamo cambiare tutto con il Manchester City»

(Di martedì 16 marzo 2021) Marco, allenatore del Borussia Moenchen, ha parlato alla vigilia del match di Champions League contro ilMarco, allenatore del Borussia Moenchen, ha parlato alla vigilia del match di Champions League contro il– «Ci aspetta una gara importante, abbiamo lavorato sodo per arrivare fin qui. L’andata è finita male, abbiamo perso 2-0, ma domani avremo l’occasione per. Conosciamo bene il valore del, dovremo difenderci attentamente e provare a portare tutta la nostra forza in attacco». GUARDIOLA – «È un personaggio fantastico, che ha segnato il ...

Ultime Notizie dalla rete : Gladbach Rose

... male invece il, che in Bundesliga sta perdendo contatto con le posizioni che qualificano ... GLI 11 DIQualche dubbio in più per Manchester City Borussia Monchengladbach ce l'ha Marco,...In programma anche Chelsea - Atletico e City -. Real Madrid - Atalanta All'Atalanta serve ... Per il tecnico spagnolo 4 - 3 - 3 con Mahrez, Sterling e Jesus davanti,con il 4 - 2 - 3 - 1 ...Marco Rose, allenatore del Borussia Moenchengladbach, ha parlato alla vigilia del match di Champions League contro il Manchester City ...Probabili formazioni Manchester City Borussia Monchengladbach: diretta tv, le scelte dei due allenatori per il ritorno degli ottavi in Champions League.