Giudicare al tempo del Covid, al Suor Orsola in cattedra i vertici del diritto. Lezioni Magistrali in diretta streaming (Di lunedì 15 marzo 2021) Libertà personale e salute pubblica. diritto all’informazione trasparente e privacy dei cittadini. Ci saranno anche alcuni dei temi più controversi del dibattito pubblico su “diritto e diritti” nell’era dell’emergenza sanitaria da Coronavirus nel nuovo ciclo di Lezioni Magistrali ideate e promosse dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. Un appuntamento ormai consolidato nel panorama giuridico nazionale, giunto alla sua sedicesima edizione, che quest’anno si svolgerà in streaming su Google Meet e con accesso libero a tutti sulla pagina Facebook del Suor Orsola (www.facebook.com/unisob). L’arte del Giudicare è il tema di questa nuova edizione che prenderà il via martedì 16 ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 15 marzo 2021) Libertà personale e salute pubblica.all’informazione trasparente e privacy dei cittadini. Ci saranno anche alcuni dei temi più controversi del dibattito pubblico su “e diritti” nell’era dell’emergenza sanitaria da Coronavirus nel nuovo ciclo diideate e promosse dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’UniversitàBenincasa di Napoli. Un appuntamento ormai consolidato nel panorama giuridico nazionale, giunto alla sua sedicesima edizione, che quest’anno si svolgerà insu Google Meet e con accesso libero a tutti sulla pagina Facebook del(www.facebook.com/unisob). L’arte delè il tema di questa nuova edizione che prenderà il via martedì 16 ...

Advertising

angelocolacrai : non vogliate giudicare nulla prima del tempo, finché venga il Signore (1 Cor 4, 5). - Cherol86 : RT @Micol_Manzo: 'Si fa subito a giudicare sbagliato ciò che non conosciamo tanto quanto ci vuole tempo per comprenderlo fino in fondo.' M… - verolove87 : @Gabri2283 Se era il primo tempo non ho visto un minuto...quindi sincera non posso giudicare ?? - Motherofblellas : RT @HMQueenBee: A giudicare dalle mie occhiaie, dalle mie rughe e dal mio quarantine weight sembra sia passato mooolto più di un anno eppur… - OrioliPaolo : @almabalz_alma @Alberto28075665 Su quell'aspetto non lo posso giudicare, visto che di arte non capisco nulla Mi dic… -