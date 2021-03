Giorgia Palmas | l’anniversario con Filippo Magnini | «Tre anni di noi»

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 15 marzo 2021) Giorgia Palmas, com’è ormai consuetudine, ha voluto festeggiare online l’anniversario con Filippo Magnini. «Tre anni», ha scritto su Instagram, «Tre anni di noi, della nostra famiglia, dei nostri progetti, di tutto quello che abbiamo e stiamo costruendo. Tre anni di momenti bellissimi e di altri non facili, che abbiamo superato insieme», ha continuato l’ex velina, che con Magnini, nel settembre scorso, ha dato alla luce la sua seconda bambina, Mia. «Io innamorata come il primo giorno», ha poi aggiunto, a margine di una lunga serie di foto, scatti di famiglia, sorridenti e luminosi. «Rido con te come se stessimo insieme da tutta la vita. Buon terzo anniversario amore mio», ha concluso la Palmas, che a causa del Covid-19 ha dovuto rimandare le nozze con l’ex nuotatore.