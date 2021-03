Giorgia Palmas e Filippo Magnini festeggiano il terzo anniversario | “Come il primo giorno”

(Di lunedì 15 marzo 2021) La storia d'amore traprosegue a gonfie vele: l'ex Velina e il nuotatoreoggi il loro. La showgirl sarda ha affidato a Instagram il suo messaggio per il compagno: "3 anni di noi, della nostra famiglia, dei nostri progetti, di tutto quello che abbiamo e stiamo costruendo, 3 anni di momenti bellissimi e di altri non facili che abbiamo superato insieme... io innamorataile rido con tese stessimo insieme da tutta la vita. BuonAmore mio".embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CMcEKLoh8aO/" Golssip.

Advertising

zazoomblog : Giorgia Palmas l’anniversario con Filippo Magnini: «Tre anni di noi» - #Giorgia #Palmas #l’anniversario - Giorgia_Palmas : Foto appena pubblicata @ Milan, Italy - marcovarini : @soniabrudi @lucaserafini4 @Giorgia_Palmas @mauro_suma @danver11 @LaTarqui_ @FSpecchia @GmaHappymilan @apietrafitta… - Giorgia_Palmas : Foto appena pubblicata @ Milan, Italy - VelvetMagIta : Giorgia Palmas e il rapporto speciale con i suoi cani: impossibile immaginare una famiglia senza di loro #VelvetMag -

Ultime Notizie dalla rete : Giorgia Palmas

Mediaset Play

, com'è ormai consuetudine, ha voluto festeggiare online l'anniversario con Filippo Magnini . "Tre anni", ha scritto su Instagram, "Tre anni di noi, della nostra famiglia, dei nostri ..., diventata mamma per la seconda volta lo scorso 25 settembre, ha invece raccontato via social l'esperienza di sua figlia Sofia (nata dalla sua relazione con Davide Bombardini) e la ...Francesca Lodo è nata a Cagliari il 1° Agosto del 1982 ed è una showgirl e influencer italiana. Ha quasi 39 anni è alta 177 cm e pesa circa 53 Kg. È del segno zodiacale del Leone. La Lodo non ha avuto ...Terzo anniversario d'amore per Giorgia Palmas e Filippo Magnini e la dedica della showgirl è dolcissima (foto) ...