Gilles Rocca, avete mai visto la sua fidanza Miriam? Un vero spettacolo (Di lunedì 15 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Gilles Rocca è nel cast della nuova edizione de 'L'Isola dei famosi', ma avete mai visto la sua fidanzata Miriam? Lei è davvero uno spettacolo. Amatissimo dal pubblico, molto seguito sui social ed altrettanto in televisione ogni qual volta se ne presenta l'occasione, Gilles Rocca è nel cast della prossima edizione de 'L'isola dei famosi',

DrApocalypse : Isola dei Famosi 2021 al via, le quote degli scommettitori: è testa a testa tra Elisa Isoardi e Gilles Rocca… - apetrazzuolo : TV - Isola dei Famosi al via: è testa a testa tra Elisa Isoardi e Gilles Rocca, sorpresa Paul Gascoigne a 7,50 - basicbbic : vera gemma: “penso che andrò d’accordo con elisa isoardi e gilles rocca” SI DICIAMOLO PORTIAMO IN ALTO QUESTA ALLE… - viperale_ : @BITCHYFit C'è anche Gilles Rocca che non scherza, eh ?? - TOMMYZtiamo : @fsassanelli11 Awed,Persia Valentina, Braida,Rocca Gilles,Fariba leader Tommy e il nome è 'Le strafalse di Zorzi' -