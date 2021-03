Gianni Morandi ustionato, come sta il cantante? (Di lunedì 15 marzo 2021) “Le condizioni cliniche generali di Gianni Morandi sono soddisfacenti e il suo decorso clinico è regolare”. Lo fanno sapere dall’ospedale Bufalini di Cesena, dove il cantante è stato ricoverato nella serata di giovedì 11 marzo, al Centro Grandi Ustionati, dopo essersi ustionato alle mani e alle gambe, bruciando delle sterpaglie in giardino. “Prosegue la normale evoluzione delle aree ustionate che continuano ad essere sottoposte ai trattamenti medici necessari”, sottolineano. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 15 marzo 2021) “Le condizioni cliniche generali disono soddisfacenti e il suo decorso clinico è regolare”. Lo fanno sapere dall’ospedale Bufalini di Cesena, dove ilè stato ricoverato nella serata di giovedì 11 marzo, al Centro Grandi Ustionati, dopo essersialle mani e alle gambe, bruciando delle sterpaglie in giardino. “Prosegue la normale evoluzione delle aree ustionate che continuano ad essere sottoposte ai trattamenti medici necessari”, sottolineano. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

