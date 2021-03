Gianni Morandi, la prima emozionante foto dall’ospedale dopo il ricovero. Le sue condizioni (Di lunedì 15 marzo 2021) Nonostante la sfera allarmista nella quale era finita la vicenda che ha portato Gianni Morandi ad essere ricoverato per ustioni, sembra che le cose si stiano risolvendo per il meglio. Tuttavia, gli scrupoli dei medici sono più intensi del normale, e per ora sembra che il cantante non verrà dimesso. L’entourage di Gianni Morandi ha fatto sapere che il decorso del cantante è del tutto regolare e che la situazione va migliorando giorno dopo giorno. La storica icona della canzone italiana non è in pericolo di vita, e viene costantemente monitorato dall’equipe medica dell’azienda ospedaliera Bufalini di Cesena. Sebbene nei giorni scorsi (Morandi è stato ricoverato lo scorso 11 marzo) si fosse ipotizzato un possibile intervento chirurgico per far fronte ai danni provocati dalle ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 15 marzo 2021) Nonostante la sfera allarmista nella quale era finita la vicenda che ha portatoad essere ricoverato per ustioni, sembra che le cose si stiano risolvendo per il meglio. Tuttavia, gli scrupoli dei medici sono più intensi del normale, e per ora sembra che il cantante non verrà dimesso. L’entourage diha fatto sapere che il decorso del cantante è del tutto regolare e che la situazione va migliorando giornogiorno. La storica icona della canzone italiana non è in pericolo di vita, e viene costantemente monitorato dall’equipe medica dell’azienda ospedaliera Bufalini di Cesena. Sebbene nei giorni scorsi (è stato ricoverato lo scorso 11 marzo) si fosse ipotizzato un possibile intervento chirurgico per far fronte ai danni provocati dalle ...

