Gianni Morandi, la foto con medici e infermieri dopo l'incidente: 'Se l'è vista brutta, ma è in buone mani' (Di lunedì 15 marzo 2021) guarirà presto, rassicurano i medici mentre circola sul web la prima foto dopo l'incidente che gli ha comportato ustioni alle braccia e alle gambe. Il cantante è circondato dal personale sanitario ... Leggi su leggo (Di lunedì 15 marzo 2021) guarirà presto, rassicurano imentre circola sul web la primal'che gli ha comportato ustioni alle braccia e alle gambe. Il cantante è circondato dal personale sanitario ...

Advertising

Corriere : Gianni Morandi, ecco il primo selfie dopo le ustioni con medici e infermieri in ospe... - repubblica : ?? Gianni Morandi ricoverato d'urgenza a Bologna per ustioni - SkyTG24 : Gianni Morandi ricoverato d'urgenza per ustioni alle mani e alle gambe - chiara1v : RT @RadioSubasio: Gianni Morandi in ospedale tra cure e affetto di medici e infermieri - Italia_Notizie : Gianni Morandi, la foto in ospedale con medici e infermieri -