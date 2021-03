Gianni Morandi, la bella notizia per il cantante (Di lunedì 15 marzo 2021) E’ in condizioni stabili Gianni Morandi, ricoverato al Centro grandi ustionati del Bufalini per le conseguenze di un incidente domestico. Il cantante si è ustionato agli arti cadendo su un falò di sterpi davanti a casa. La seconda notte di degenza è trascorsa tranquilla e il suo decorso è regolare. Il bollettino medico chiarisce che proseguono i quotidiani trattamenti medici necessari e al momento non è in programma alcun tipo di trattamento chirurgico. Intanto ieri davanti all’ospedale si è raccolta una piccola folla di amici e sostenitori del cantante. E solidarietà e affetto a Morandi sono arrivati anche da parte dell’amico Sinisa Mihalovic: "Gli ho telefonato per fargli gli auguri di pronta guarigione. Mi ha tranquillizzato e mi ha detto che ora sta bene". La foto è stata stata ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 15 marzo 2021) E’ in condizioni stabili, ricoverato al Centro grandi ustionati del Bufalini per le conseguenze di un incidente domestico. Ilsi è ustionato agli arti cadendo su un falò di sterpi davanti a casa. La seconda notte di degenza è trascorsa tranquilla e il suo decorso è regolare. Il bollettino medico chiarisce che proseguono i quotidiani trattamenti medici necessari e al momento non è in programma alcun tipo di trattamento chirurgico. Intanto ieri davanti all’ospedale si è raccolta una piccola folla di amici e sostenitori del. E solidarietà e affetto asono arrivati anche da parte dell’amico Sinisa Mihalovic: "Gli ho telefonato per fargli gli auguri di pronta guarigione. Mi ha tranquillizzato e mi ha detto che ora sta bene". La foto è stata stata ...

