Gianni Morandi Come Sta? Ultimo Bollettino Medico! (Di lunedì 15 marzo 2021) Dopo il bruttissimo incidente di qualche giorno fa, arrivano aggiornamenti sulla salute di Gianni Morandi. Il cantante sembra essere molto combattivo e, nonoStante la gravità della situazione, è arrivata una splendida notizia. Scopriamo insieme di cosa si tratta! Fortunatamente, le condizioni di salute di Gianni Morandi rimangono Stabili. L’artiSta è Stato ricoverato d’urgenza, a causa di un brutto incidente nei pressi della sua abitazione nella campagna bolognese. È successo qualche giorno fa, quando il cantante ha perso l’equilibrio mentre Stava bruciando delle sterpaglie, ed è caduto ustionandosi mani e gambe. Fin da subito, la mano destra ha deStato molta preoccupazione per il grado delle bruciature, mostrando un ... Leggi su gossipnews.tv (Di lunedì 15 marzo 2021) Dopo il bruttissimo incidente di qualche giorno fa, arrivano aggiornamenti sulla salute di. Il cantante sembra essere molto combattivo e, nononte la gravità della situazione, è arrivata una splendida notizia. Scopriamo insieme di cosa si tratta! Fortunatamente, le condizioni di salute dirimangonobili. L’artito ricoverato d’urgenza, a causa di un brutto incidente nei pressi della sua abitazione nella campagna bolognese. È successo qualche giorno fa, quando il cantante ha perso l’equilibrio mentreva bruciando delle sterpaglie, ed è caduto ustionandosi mani e gambe. Fin da subito, la mano destra ha deto molta preoccupazione per il grado delle bruciature, mostrando un ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Gianni Morandi in ospedale: ecco il selfie con medici e infermieri #giannimorandi - repubblica : ?? Gianni Morandi ricoverato d'urgenza a Bologna per ustioni - SkyTG24 : Gianni Morandi ricoverato d'urgenza per ustioni alle mani e alle gambe - Da_Tzn : Vedo troppa poca preoccupazione per le condizioni di salute di Gianni Morandi, cuoricino nostro ?? God save Giannon… - EvandroIts : RT @fedevrico: situazione attuale: sto guardando barbara d’urso perché a breve daranno notizie e aggiornamenti sulle condizioni di salute d… -