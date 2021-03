Gianni Morandi, annuncio importante dall’ospedale (Di lunedì 15 marzo 2021) Gianni Morandi è ancora ricoverato in ospedale dopo il terribile incidente in cui è stato coinvolto. Ecco le condizioni del cantante: arriva un annuncio importante direttamente dalla clinica. C’è grande apprensione in Italia per le condizioni di Gianni Morandi, l’amatissimo cantante ricoverato lo scorso 11 marzo dopo uno spiacevole incidente domestico. Ma fortunatamente arrivano ottime L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 15 marzo 2021)è ancora ricoverato in ospedale dopo il terribile incidente in cui è stato coinvolto. Ecco le condizioni del cantante: arriva undirettamente dalla clinica. C’è grande apprensione in Italia per le condizioni di, l’amatissimo cantante ricoverato lo scorso 11 marzo dopo uno spiacevole incidente domestico. Ma fortunatamente arrivano ottime L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Corriere : Gianni Morandi, ecco il primo selfie dopo le ustioni con medici e infermieri in ospe... - MediasetTgcom24 : Gianni Morandi in ospedale: ecco il selfie con medici e infermieri #giannimorandi - repubblica : ?? Gianni Morandi ricoverato d'urgenza a Bologna per ustioni - sirbiss3 : RT @ilgiornale: È diventata virale la foto di Gianni Morandi insieme al personale medico e sanitario dell'ospedale di Bologna dopo l'incide… - blogsicilia : #notizie #sicilia Gianni Morandi sta meglio, il selfie con i medici e infermieri per rassicurare i fan -… -