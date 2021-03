Gheppio intrappolato salvato dalla Polizia provinciale | è di nuovo libero

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Gheppio intrappolato

Il Giorno

Olgiate Molgora (Lecco), 15 marzo 2021 " Unsi è infilato in una rete, restandocon testa e ali tra le maglie, senza più riuscire a divincolarsi. Lo hanno liberato gli agenti della Polizia provinciale di Lecco allertati da ...... lavorando nello scantinato adiacente alla bocca di lupo in cui l'animale era, non si sarebbe mai accorto delprigioniero con tutte le conseguenze immaginabili. Recuperato con ...Dopo averlo salvato e dopo averlo curato per un paio di giorni, gli agenti della Provinciale del comandante Raffaella Forni lo hanno infine liberato di nuovo in natura, nella stessa zona dove era stat ...