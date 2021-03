Gf Vip 5, Stefania Orlando sarcastica contro Samantha De Grenet: “Pensavo di avere difetti, poi…” (Di lunedì 15 marzo 2021) L’edizione del Gf Vip 5 oltre a collezionare amori e amicizie, ha visto realizzarsi anche scontri e epici catfight. Due donne protagoniste della Casa più spiata di Italia, Samantha De Grenet e Stefania Orlando, già all’interno delle mura di Cinecittà avevano instaurato un rapporto piuttosto altalenante. Al di fuori, le cose non sembrerebbero essere migliorate. Durante il game, aveva fatto discutere la loro famosa prima lite per una teglia da cucina. Entrambe note per i loro caratteri forti e decisi, si erano pesantemente attaccate. Le cose poi però, andando avanti nella conoscenza reciproca, sembravano piano piano essersi risolte. Fino a ieri, almeno. Nei salotti di Live – Non è La D’Urso è stata infatti ospite la De Grenet. La showgirl – che ha parlato anche dell’acceso scontro con ... Leggi su isaechia (Di lunedì 15 marzo 2021) L’edizione del Gf Vip 5 oltre a collezionare amori e amicizie, ha visto realizzarsi anche scontri e epici catfight. Due donne protagoniste della Casa più spiata di Italia,De, già all’interno delle mura di Cinecittà avevano instaurato un rapporto piuttosto altalenante. Al di fuori, le cose non sembrerebbero essere migliorate. Durante il game, aveva fatto discutere la loro famosa prima lite per una teglia da cucina. Entrambe note per i loro caratteri forti e decisi, si erano pesantemente attaccate. Le cose poi però, andando avanti nella conoscenza reciproca, sembravano piano piano essersi risolte. Fino a ieri, almeno. Nei salotti di Live – Non è La D’Urso è stata infatti ospite la De. La showgirl – che ha parlato anche dell’acceso scon ...

IsaeChia : #GfVip 5, #StefaniaOrlando sarcastica contro #SamanthaDeGrenet: “Pensavo di avere difetti, poi…” #TzVip #SoVip - vip_erella : RT @MartySorry: Non è che Stefania Orlando si sia alzata stamattina e abbia ritirato fuori questa storia perché non sapeva come occupare il… - vip_erella : Samantha tira fuori il discorso negando l’evidenza, Stefania mette in chiaro le cose e l’ossessionata è Stefania ok - vip_erella : Stefania asfalta anche me - vip_erella : RT @LuciachiaraP: MA COSA NE SSSSAAAI di tutte le volte che ti abbiamo salvato ai televoti nonostante ti stessimo facendo un overparty (ex:… -