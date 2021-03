Germania, dopo batosta Cdu nei 2 Stati al voto lavori coalizione (Di lunedì 15 marzo 2021) All'indomani dello schiaffo elettorale incassato dalla Cdu di Angela Merkel, negli Stati tedeschi del Baden-Württemberg e Renania-Palatinato si lavora per le coalizioni di governo, formule regionali con lo sguardo alle elezioni federali di fine settembre, le prime senza Angela Merkel da un ventennio. Già il clima è da fine impero: il voto di ieri nei due Laender ha penalizzato i conservatori dell'Unione cristiano-democratica, come atteso, ma anche come non avveniva da oltre mezzo secolo. Hanno probabilmente pesato gli scandali di corruzione che nelle ultime settimane hanno coinvolto esponenti conservatori. Pesa, aggiungono molti analisti, l'idea che la Kanzlerin è sulla via d'uscita, che la Cdu senza la sua guida convince meno.I risultati di ieri sono visti come un primo messaggio dell'elettorato alla scelta di Armin Laschet come nuovo presidente della ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 15 marzo 2021) All'indomani dello schiaffo elettorale incassato dalla Cdu di Angela Merkel, neglitedeschi del Baden-Württemberg e Renania-Palatinato si lavora per le coalizioni di governo, formule regionali con lo sguardo alle elezioni federali di fine settembre, le prime senza Angela Merkel da un ventennio. Già il clima è da fine impero: ildi ieri nei due Laender ha penalizzato i conservatori dell'Unione cristiano-democratica, come atteso, ma anche come non avveniva da oltre mezzo secolo. Hanno probabilmente pesato gli scandali di corruzione che nelle ultime settimane hanno coinvolto esponenti conservatori. Pesa, aggiungono molti analisti, l'idea che la Kanzlerin è sulla via d'uscita, che la Cdu senza la sua guida convince meno.I risultati di ieri sono visti come un primo messaggio dell'elettorato alla scelta di Armin Laschet come nuovo presidente della ...

Advertising

Corriere : ?? ULTIM'ORA - Berlino ha deciso su raccomandazione dell’Istituto federale per i vaccini, secondo cui dopo alcuni ca… - myrtamerlino : Per #Ema è tutto ok ma intanto dopo la Germania anche l'Italia, attraverso l'indicazione dell'AIFA, sospende in via… - ladyonorato : E dopo 20 minuti dalla risposta dell’EMA: “non ci sono problemi di sicurezza comunque”, la Germania sospende Astraz… - alborama : RT @francesco088661: BELLA FIGURA DA PARTE DEL MINISTRO SPERANZA AD IMPORRE L'UTILIZZO DEL VACCINO ASTRA ZENECA IN PIEMONTE QUANDO DOPO POC… - Bierbrauer53 : RT @francesco088661: BELLA FIGURA DA PARTE DEL MINISTRO SPERANZA AD IMPORRE L'UTILIZZO DEL VACCINO ASTRA ZENECA IN PIEMONTE QUANDO DOPO POC… -