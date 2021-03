Gerlando Cuffaro | la politica calabrese blocca il Superbonus edilizio

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 15 marzo 2021) Riceviamo e pubblichiamo e pubblichiamo la nota di, presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Catanzaro, che in questa occasione parla a titolo personale in qualità di professionista del settore edile. Lae la burocrazia regionali continuano a produrre gravi disservizi e inefficienze di cui a farne le spese sono i calabresi. Un caso eclatante e più volte segnalato dall’Ordine degli Ingegneri di Catanzaro che mi onoro di presiedere è quello della piattaforma CalabriaSue, attraverso cui devono transitare ed essere canalizzate tutte le pratiche edili. La piattaforma informatica che avrebbe dovuto snellire e velocizzare le procedure è però un collo di bottiglia che non fa altro che rallentare, quando non lo ferma del tutto, l’intero comparto a causa delle gravi lacune tecniche e dei ...