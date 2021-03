(Di lunedì 15 marzo 2021) In silenzio, senza nemmeno poter esternare l'eccitazione del momento. Ha vinto a San Siro, Rino, nella sua casa. Eppure, l'emozione gli è rimasta dentro, magari l'avrebbe voluta condividere ...

Advertising

BarcelonavsJuve : Gattuso si è ripreso il Napoli. Ma neppure con la Champions cambierà il finale della storia Esto dicen en Italia de la Final - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Gattuso si è ripreso il #Napoli. Ma neppure con la #Champions cambierà il finale della storia - sportli26181512 : Gattuso si è ripreso il Napoli. Ma neppure con la Champions cambierà il finale della storia: Gattuso si è ripreso i… - Gazzetta_it : #Gattuso si è ripreso il #Napoli. Ma neppure con la #Champions cambierà il finale della storia - Alvinsupersta11 : @Chiariello_CS Nn sono d’accordo.Sono tre anni che non viene schierato e a parte i primi tempi di recupero,sia Ance… -

Ultime Notizie dalla rete : Gattuso ripreso

Ormai, la proprietà ha deciso che a fine stagione il rapporto converrà interrotto. Zona Champions o meno, poco importa. Troppe le incomprensioni e le accuse per far finta di niente. La ...MILANO - Il Milan , dopo il pareggio con l'Udinese, si èalla grande battendo 2 - 0 il Verona e successivamente compiendo una grande impresa a ... Adesso, agli uomini di, servirà ...Manolas torna domenica con la Roma all’Olimpico, Rrahmani molto probabilmente il 3 aprile con il Crotone al “Maradona” dopo la sosta di campionato. Gattuso ...“Sarei contento di vederti sempre così”, non è un messaggio tenero alla propria metà, ma il titolo della scorsa partita con il Bologna. Il Napoli mi risponde positivamente, e sfoggia una buona prestaz ...