Gasperini: 'Mille motivazioni per provarci. Al Bernabeu sarebbe stato spettacolo' (Di lunedì 15 marzo 2021) 'Peccato non si giochi al Bernabeu. È un anno che andiamo avanti senza pubblico, ci dispiace ed è un peccato non poter portare i tifosi in giro per l'Europa. A Madrid sarebbe stata una grande festa'. ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 15 marzo 2021) 'Peccato non si giochi al. È un anno che andiamo avanti senza pubblico, ci dispiace ed è un peccato non poter portare i tifosi in giro per l'Europa. A Madridstata una grande festa'. ...

Advertising

princigallomich : Gasperini ci crede “Abbiamo mille motivazioni per giocercela” - MasterblogBo : MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) - 'Certo, giocare senza pubblico è tutt'altra cosa: è un anno che andiamo avanti spetta… - AtalantaBCFeed : Real Madrid-Atalanta, Gasperini: “Mille motivazioni per provarci” #ForzaAtalanta #ABC1907 - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Gasperini ci crede “Abbiamo mille motivazioni per giocarcela” - - RedazioneFM : Le parole di Gasperini alla vigilia di #RealAtalanta -