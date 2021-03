Gasperini: “In una stagione così, può capitare che si lascino dei punti. Non abbiamo la presunzione di battere il Real Madrid” (Di lunedì 15 marzo 2021) Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha presentato la partita col Real Madrid in conferenza stampa. Il Real Madrid era favorito già prima, adesso lo è anche di più, ma siamo ancora in grado. Vogliamo fare una bella figura e rendere la partita competitiva. Non abbiamo la presunzione di voler battere il Real a tutti i costi, ma vogliamo fare una gran gara, sperando che sia sufficiente. Possiamo soltanto vincere, siamo ancora dentro. La gara di domani può rappresentare una svolta per la stagione. Benzema è uno degli attaccanti più forti del mondo, ma il Real Madrid non ha solo lui. Se sapremo reggere l’urto, potremo capire quali saranno le nostre occasioni. Ci siamo tutti, ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 15 marzo 2021) Gian Piero, allenatore dell’Atalanta, ha presentato la partita colin conferenza stampa. Ilera favorito già prima, adesso lo è anche di più, ma siamo ancora in grado. Vogliamo fare una bella figura e rendere la partita competitiva. Nonladi volerila tutti i costi, ma vogliamo fare una gran gara, sperando che sia sufficiente. Possiamo soltanto vincere, siamo ancora dentro. La gara di domani può rappresentare una svolta per la. Benzema è uno degli attaccanti più forti del mondo, ma ilnon ha solo lui. Se sapremo reggere l’urto, potremo capire quali saranno le nostre occasioni. Ci siamo tutti, ...

Advertising

zazoomblog : Atalanta Gasperini: “Pronti per il Real Madrid. Vogliamo fare una gran bella gara…” - #Atalanta #Gasperini: #“Pront… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CHAMPIONS - Atalanta, Gasperini: 'Peccato non giocare al Bernabeu, contro il Real abbiamo una grande chance' https://t.… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CHAMPIONS - Atalanta, Gasperini: 'Peccato non giocare al Bernabeu, contro il Real abbiamo una grande chance' https://t.… - susydigennaro : RT @napolimagazine: CHAMPIONS - Atalanta, Gasperini: 'Peccato non giocare al Bernabeu, contro il Real abbiamo una grande chance' https://t.… - napolista : Gasperini: “In una stagione così, può capitare che si lascino dei punti. Non abbiamo la presunzione di battere il R… -