Gasperini ci crede “Abbiamo mille motivazioni per giocercela” (Di lunedì 15 marzo 2021) MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – “Certo, giocare senza pubblico è tutt’altra cosa: è un anno che andiamo avanti spettatori sugli spalti, siamo dispiaciuti perchè uno dei nostri obiettivi era portare i tifosi dell’Atalanta in giro per l’Europa e a Madrid sarebbe stata una grande festa. Peccato, ma andiamo avanti”. E’ un Gian Piero Gasperini motivato quello che, alla vigilia della sfida di ritorno degli ottavi di Champions League, attende con la sua Atalanta di mettere i bastoni tra le ruote al Real Madrid di Zidane, vincente all’andata per 1-0 e a lungo in superiorità numerica per l’espulsione, peraltro contestata, di Freuler. “Adesso però tutta la nostra concentrazione deve andare a questa gara – spiega il 63enne mister dei nerazzurri a Sky – che dopo il risultato dell’andata è diventata più difficile anche per il valore del’avversario. E’ una grande chance che vogliamo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 15 marzo 2021) MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – “Certo, giocare senza pubblico è tutt’altra cosa: è un anno che andiamo avanti spettatori sugli spalti, siamo dispiaciuti perchè uno dei nostri obiettivi era portare i tifosi dell’Atalanta in giro per l’Europa e a Madrid sarebbe stata una grande festa. Peccato, ma andiamo avanti”. E’ un Gian Pieromotivato quello che, alla vigilia della sfida di ritorno degli ottavi di Champions League, attende con la sua Atalanta di mettere i bastoni tra le ruote al Real Madrid di Zidane, vincente all’andata per 1-0 e a lungo in superiorità numerica per l’espulsione, peraltro contestata, di Freuler. “Adesso però tutta la nostra concentrazione deve andare a questa gara – spiega il 63enne mister dei nerazzurri a Sky – che dopo il risultato dell’andata è diventata più difficile anche per il valore del’avversario. E’ una grande chance che vogliamo ...

