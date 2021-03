Gasp | “Siamo ancora in gara | il Real è forte però se teniamo l’urto possiamo colpirli”

(Di lunedì 15 marzo 2021) “Come si vince? Sarebbe presuntuoso dirlo,cercheremo di proporci con le nostre caratteristiche facendo la nostra, senza snaturare il nostro gioco. E spero che sia sufficiente per vincere, perché giochiamo contro una big. Abbiamo sempre vinto in trasferta in Champions? Speriamo di ripeterci, certo che il coefficiente di difficoltà è sempre più alto.la squadra è cresciuta,dentro e vedremo durante la partita di giocarci le nostre chances per fare il massimo”. Questo, in sintesi, il-pensiero alla vigilia diMadrid Atalanta, ritorno degli ottavi di Champions (1-0 all’andata per gli spagnoli), in programma mercoledì 17 marzo alle ore 21 a Madrid. Ventiquattr’ore prima i nerazzurri hanno preso contatto col terreno dove affronteranno il ...

Advertising

leolambretta59 : @PagliariCarlo Ricordo il pareggio scudetto dei gobbi, 3a3 con due rigori, e ricordo la calma e ilarità di Gasp a f… - jacoposo : @UsKtar Noi siamo molto simili alla Dea e viceversa. Loro hanno maggiore sicurezza e abitudine nell'eseguire un cer… - _i_n_d_i_o_ : @pisto_gol @DanPans_ @Federico_Spagna Ci siamo salvati con un gol di un difensore... Il vecchio Gasp ci ha messo… - AnStorti : Ik gasp l’ha preparata benissimo. Nel primo tempo provavamo a impostare e tenere palla ma con quella linea a 5 a pr… - chiarandreella : RT @cippiriddu: 'Arturo dove cazzo vai' è il riassunto del primo tempo, ma la partita è 48-52 e non 10-90 come la si spaccia. Gasp è bravo,… -

Ultime Notizie dalla rete : Gasp Siamo

L'Eco di Bergamo

Atalanta a Madrid alla ricerca del passaggio ai quarti di finale di Champions. Si riparte dalla vittoria per 1 - 0 ottenuta a Bergamo dal Real, con l'Atalanta in dieci per gran parte della gara dopo l'...In campionatotante squadre in pochi punti a giocarci l'Europa, a Madrid sarà un evento: ti puoi fare anche male, ma hai grandi motivazioni. L'unica differenza è che in Italia hai dodici gare ...Bayern e Manchester City con un piede nei quarti mentre le due squadre di Madrid dovranno lottare per qualificarsi. Queste le prospettive del ritorno degli ottavi di Champions in cui ci sarà il rischi ...Chi . Chi è Matteo Ruggeri, promettente terzino sinistro di proprietà dell'Atalanta con cui ha già esordito sia in Serie A che in Champions ...